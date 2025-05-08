Вдома час від часу варто позбавлятися від непотрібного одягу, який займає простір, пише 24 Канал. Однак до дитячих речей треба ставитися з особливою обережністю.

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Чому не можна викидати дитячі речі

Дитячі речі несуть в собі енергетику свого власника, тому викидати будь-які предмети з дитячого гардеробу категорично заборонено. Кажуть, що якщо це вбрання на смітнику забере людина з поганими намірами, то дитина почне хворіти.

Окрім того, на дитячі речі дуже легко навести порчу. Люди, які займаються чорною магією, зумисно вишукують дитячий одяг, щоб наврочити сім’ю. Щоб не зіпсувати життя дитини, краще старі речі віддати дітям, які їх справді потребують.



Дитячі речі не можна викидати в смітник / Фото Pexels

На сміття також не можна викидати дитяче взуття, іграшки чи фотографію. Людина з поганими намірами може через фото запросто накликати на життя дитини проблеми. Саме тому всі дитячі речі варто віддавати в дитячий будинок чи давати сім’ї, яка має потребу в речах.

Зверніть увагу на те, що старі речі дитини, які вона вже не носить, не можна використовувати як ганчірки для прибирання. За прикметами, після цього дитина може бути примхливою й нервовою.

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Якщо ж хтось зі знайомих вирішив віддати вашим дітям одяг, то їх можна брати й не боятися. У народі кажуть, що потрібно лише провести спеціальний обряд очищення, щоб захистити дитину від енергетики іншої дитини. Одяг потрібно окропити водою, яка була освячена у церкві.