Предки вірили, що після заходу сонця варто бути дуже обережними. І деякі завдання краще відкласти до ранку, а не робити їх у темряві, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Виносити сміття

Вірили, що ввечері сміття виносити вже не варто. Вважалося, що взагалі викидати щось після заходу сонця – це не найкраща ідея, адже такий предмет може стати основою для пристріту. А також викидання сміття після заходу сонця начебто може вплинути й на матеріальний добробут родини: з дому зникнуть усі гроші.

Залишати ніж на столі

Після вечері потрібно особливо уважно стежити за тим, аби не залишити на столі гострі предмети – зокрема ніж. Вважалося, що він має негативну енергетику та може спричинити сварки та конфлікти у домі.

Брудний посуд

Також не радили залишати й брудний посуд – він начебто міг розізлити домового, який згодом мститиме, забираючи спокій та сон. Окрім того, пусті тарілки, які залишалися на столі після їжі, начебто могли привабити в дім бідність та безгрошів'я.



Брудний посуд не можна залишати на ніч на столі / Фото Pexels

Давати гроші в борг

Якщо хтось просить грошей після заходу сонця, давати їх не радили – так само вважалося поганою прикметою і брати гроші у борг. Вірили, що якщо порушити цю заборону, можна було назавжди позбутися грошової удачі. А якщо самі візьмете гроші, то начебто будете пів року у боргах, як у шовках.

До речі, обережними варто бути не тільки після заходу сонця. Раніше ми розповідали про 5 речей, які не можна робити на цвинтарі.

Виливати воду

Якщо ви купали ввечері дитину, виливати цю воду не можна було – вірили, що це може накликати проблеми зі здоров'ям. Краще залишити воду аж до ранку й викинути її вже тоді.