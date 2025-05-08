Одним особым методом можно отбелить не только полотенца, но и простыни, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-блегерку Babs. По ее словам, этот лайфхак она использует каждый сезон, чтобы освежить ткани.

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Как отбелить белые полотенца и простыни

Отбелить белые вещи можно в стиральной машинке. В отсек для моющего средства нужно всыпать половину стакана пищевой соды, а в отсек для кондиционера – половину стакана уксуса. Далее нужно запустить стирку на высокой температуре.

К слову! Подошву обуви можно легко отбелить. Для этого понадобится копеечное средство.

В случае, если стиральная машина имеет только верхнюю загрузку, то полотенца надо посыпать пищевой содой, а уксус добавить уже перед циклом полоскания. После такого метода полотенца и простыни будут свежими и белоснежными. Этот метод позволяет тканям оставаться чистыми как можно дольше.



Простой метод отбеливания полотенец / Фото Pexels

Со временем на полотенцах накапливаются остатки моющих средств, которые образуют незаметную пленку. Поэтому они становятся жесткими и неприятными к телу. Именно уксус служит натуральным смягчителем, а кислота в его составе помогает расщеплять минеральные отложения, устраняя запахи.

Уксус является отличной альтернативой кондиционера для белья. А вот пищевая сода помогает устранять плохие запахи на тканях и расщепляет остатки моющего средства на ткани, делая полотенца пушистыми.