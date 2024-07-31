Кожна каструля потребує особливого підходу. До прикладу, алюміній можна чистити будь-яким способом. Нержавіюча сталь пригорає рідко, але коли таке стається, то можна використовувати оцет чи соду. Також гарно допомагає відчистити каструлю кавова гуща та активоване вугілля.

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Емальовану каструлю відмивають сольовим розчином. Тефлон часто пригорає, але проблем з ним немає, бо відчистити його можна досить легко.

Як відчистити каструлю

Для того, щоб відчистити каструлю вам знадобиться губка з шорсткою поверхнею. Для того, щоб впоратися із зовнішнім пригаром, скористайтеся одним із кількох способів.

Сода

Натріть поверхню содою та залишіть на 10 хвилин. Тоді добре розітріть та промийте під гарячою водою.

Лимонна кислота

Сік лимона чи лимонна кислота не лише позбавлять каструлю нальоту, але й допоможуть усунути неприємні запахи. Просто змішайте лимонний розчин з мийним засобом, залишіть на 5 хвилин, а тоді змийте.

Сода з сіллю

Каструлю з нержавійки допоможе відмити сода з сіллю. Для цього на дно всипте 100 грамів соди та 100 грамів солі. Зверху налийте 50 міліграмів води до утворення кашки. Залишіть ємність на ніч, а зранку все ретельно помийте.

Сода та оцет

Якщо ж емальована каструля сильно пригоріла, то на дно посуду налийте однакову кількість соди та яблучного оцту. Залишіть на всю ніч, а зранку помийте.



Найкращі поради для виведення пригару / Фото Pexels

Якщо ж ці методи не допоможуть, каструлю можна прокип’ятити з різними речовинами, які призведуть до зникнення нагару.

Господарське мило

Натріть господарське чи звичайне мило й натріть на терці. Вкиньте його на дно каструлі та залийте за 30 хвилин склянкою води. Каструлю поставте на сильний вогонь, щоб рідина закипіла. Цим методом можна позбутися навіть найсильнішого пригару.

Сода та оцет

Цей метод підійде для алюмінієвих каструль. На дно влийте оцет та всипте соди, добре розітріть все губкою, а через 30 хвилин залийте водою. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння, потримайте ще 20 хвилин на плиті, а тоді розпочинайте очищення.

Сольовий розчин

Для емальованої каструлі найкраще приготувати сольовий розчин. На 1 літр води візьміть 5 столових ложок соді та залишіть розчин в каструлі на кілька годин. Після кип’ятіння можна позбутися старого пригару.