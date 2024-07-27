Як старий матрац перетворити на новий: дієві лайфхаки, які здивують всіх

Якщо матрац періодично не чистити, то він може стати розсадником шкідливих бактерій та грибкових спор. Ретельна очистка вичистить не лише бруд, але й захистить від пилових кліщів.

Догляд за матрацом також збереже його термін служби та якість. Саме тому радимо звернути увагу на кілька порад, які допоможуть ефективно відчистити матрац.

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Порада №1

Від плям на матраці допомагає крем для гоління. Він видаляє такі стійкі плями як кров, сеча та піт. Просто розпиліть крем на пляму, яку хочете вивести та потріть губкою, а через годину змочіть вологою тканиною.

Порада 2

Змішайте соду з кількома краплями ефірної олії. Найкраще підходить лаванда чи лимон. Посипте цю суміш на пляму, залишіть на кілька годин, а тоді рештки пропилососьте.



Найкращі поради для виведення плям з матрацу / Фото Pexels

Порада 3

Добре видаляє пляму звичайний оцет. Ви можете застосовувати його у випадку, якщо не хочете користуватися агресивними хімікатами. Змочіть пляму оцтом, а надлишки рідини промокніть.

Також можна змішати склянку перекису водню з двома столовими ложками харчової соди та краплею миючого засобу. Всю рідину додайте в пляшку з розпилювачем та перемішайте. Нанесіть на ділянку із застарілою плямою, яка зникне вже за 15 хвилин.

Порада 4

У мисці змішайте 2 склянки теплої води, 2 столові ложки прального порошку, 2 столові ложки спирту та столову ложку соди. У цій суміші змочіть тканину чи рушник та протріть поверхню матраца. Засіб допоможе позбутися не лише від плям, але й видалити пилових кліщів.