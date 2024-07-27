Как старый матрас превратить в новый: действенные лайфхаки, которые удивят всех

Если матрас периодически не чистить, то он может стать рассадником вредных бактерий и грибковых спор. Тщательная очистка вычистит не только грязь, но и защитит от пылевых клещей.

Уход за матрасом также сохранит его срок службы и качество. Именно поэтому советуем обратить внимание на несколько советов, которые помогут эффективно отчистить матрас.

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Совет №1

От пятен на матрасе помогает крем для бритья. Он удаляет такие стойкие пятна как кровь, моча и пот. Просто распылите крем на пятно, которое хотите вывести и потрите губкой, а через час смочите влажной тканью.

Совет 2

Смешайте соду с несколькими каплями эфирного масла. Лучше всего подходит лаванда или лимон. Посыпьте эту смесь на пятно, оставьте на несколько часов, а тогда остатки пропылесосьте.



Лучшие советы для выведения пятен с матраса / Фото Pexels

Совет 3

Хорошо удаляет пятно обычный уксус. Вы можете применять его в случае, если не хотите пользоваться агрессивными химикатами. Смочите пятно уксусом, а излишки жидкости промокните.

Также можно смешать стакан перекиси водорода с двумя столовыми ложками пищевой соды и каплей моющего средства. Всю жидкость добавьте в бутылку с распылителем и перемешайте. Нанесите на участок с застарелым пятном, которое исчезнет уже через 15 минут.

Совет 4

В миске смешайте 2 стакана теплой воды, 2 столовые ложки стирального порошка, 2 столовые ложки спирта и столовую ложку соды. В этой смеси смочите ткань или полотенце и протрите поверхность матраса. Средство поможет избавиться не только от пятен, но и удалить пылевых клещей.