Як відмити кросівки до білосніжності: простий спосіб, який здивує

Білі кросівки дуже красиво виглядають й добре пасують до багатьох речей, однак через колір за ними треба ретельно стежити й постійно чистити. Для того, щоб кросівки потішили білосніжністю, радимо звернути увагу на один цікавий лайфхак, який вмить прибере увесь бруд.

Кросівки білого кольору можна чудово відчистити в домашніх умовах з мінімальною витратою коштів, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець.

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Як швидко відмити кросівки

За її словами, швидко відмити кросівки, а особливо підошву, яка часто брудниться, можна завдяки простому та дієвому засобу.

До слова! Відмити кросівки досить легко можна содою. Як це правильно зробити читайте у нашій статті.

Для приготування знадобиться столова ложка зубної пасти, столова ложка харчової соди та столова ложка ополіскувача для посудомийних машин. Все треба перемішати до однорідної маси. Далі за допомогою зубної щітки розчин треба нанести на кросівки. Якщо плями доволі сірі, то можна залишити на 10 хвилин. Якщо вони свіжі, то можна після нанесення одразу почати відмивати.

За допомогою цього засобу можна відмити навіть старі й застарілі плями, бо розчин їх добре відмиває. Розчин приберіть вологою ганчіркою й можете насолоджуватися результатом.

Як відмити білі кросівки: дивіться відео

Білі кросівки можна ще замочити в теплій воді з пральним порошком та харчовою содою й випрати в делікатному режимі в пральній машині з рушниками. Окрім того, можна скористатися зубною пастою для поверхневих плям, содою для очищення, а відбілювачем – для видалення жовтизни.