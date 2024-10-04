У побутових магазинах є багато хімічних засобів, однак куди краще використовувати натуральний інгредієнт, який безпечно впорається з відбілюванням взуття, йдеться в інстаграмі what.sophie.does.

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Блогерка Софія Вебб, яка ділиться різноманітними лайфхаками, цього разу розповіла, як почистити кросівки в домашніх умовах.

Як почистити кросівки содою

Щоб відчистити кросівки вам знадобиться харчова сода, яка чудово справляється з брудом та плямами. Також потрібно взяти засіб для миття посуду, щітку та паперові рушники.

Спочатку зніміть устілки та шнурки. У рівних частинах змішайте харчову соду та миючий засіб й потріть кросівки щіткою, змочивши її попередньо у воді. Тоді змийте все й промочіть кросівки паперовим рушником.

Бажано поставити сушити кросівки на сонці, а всередину поставте кілька рушничків, які вберуть зайву вологу.

Блогерка показує, як відчистити кросівки: дивіться відео

Для того, щоб ваше взуття завжди мало гарний вигляд, намагайтеся підтримувати його в належному стані та очищуйте одразу після прогулянки, щоб бруд не засихав та не в’їдався в кросівки.

У побутовому магазині можна придбати спеціальний водовідштовхувальний спрей, який допомагає уникати забруднень та плям.