Відома народна прикмета категорично забороняє передавати чи приймати речі через поріг. Та навіть вітатися через поріг не можна! Чому та звідки з'явився дивний звичай, розповідає 24 Канал.

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Чому не можна передавати через поріг?

Дуже часто попереджають, що на порозі не можна стояти, а також передавати через нього їжу, одяг, будь-які інші речі. А якщо вже потрібно швидко щось передати – то перед цим потрібно стати на поріг принаймні однією ногою.

Поріг для давніх українців був досить сакральним місцем, оповитим безліччю прикмет та забобонів. Дім був зоною безпеки, а все, що відбувалося зовні – тобто за порогом – вважалося загрозою. Там могли таїтися не тільки відомі вороги, але й невидимі – як-от нечиста сила.



Через поріг передавати не можна / Фото Pexels

І раніше вірили, що для того, аби захистити себе від впливу духів, потрібно хоронити під порогом спалений прах родичів. Вірили, що він слугує потужним оберегом – і від негативної енергії, і від хвороб, зла та пристріту. Та до праху потрібно ставитися з повагою і турбувати його не можна – інакше є ризик притягнути до себе біди.

До речі, чимало прикмет пов'язані не тільки з порогом, але й іншими досить побутовими речами. Наприклад, раніше ми розповідали, що нізащо не можна робити з парасолею, аби не накликати на себе біду.

Тому й з'явилися заборони, що забороняли не тільки передавати через поріг речі, але й сидіти на порозі, їсти та пити на ньому, або ж мести сміття через поріг.

А ось щодо передавання своїх речей через поріг вірили також, що можна так віддати з ними і своє здоров'я. А якщо ви приймаєте речі – тоді заберете чужі недуги.

З часом забобони змінилися, але сама традиція лишилася незмінною. Та все ж вірили, що передавати через поріг не можна – начебто у домі живе домовик, і ті речі, що передають через поріг, він забере собі, адже вважає своїми. Звідси ж, до речі, коріння бере традиція ставити біля порогу блюдечко з чимось смачненьким. А ось щоб духи не чіпали людей, які живуть у домі, під поріг закладали амулет чи іншу важливу річ.