Известная народная примета категорически запрещает передавать или принимать вещи через порог. И даже здороваться через порог нельзя! Почему и откуда появился странный обычай, рассказывает 24 Канал.

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Почему нельзя передавать через порог?

Очень часто предупреждают, что на пороге нельзя стоять, а также передавать через него еду, одежду, любые другие вещи. А если уж нужно быстро что-то передать – то перед этим нужно стать на порог по крайней мере одной ногой.

Порог для древних украинцев был достаточно сакральным местом, окутанным множеством примет и суеверий. Дом был зоной безопасности, а все, что происходило снаружи – то есть за порогом – считалось угрозой. Там могли таиться не только известные враги, но и невидимые – например нечистая сила.



Через порог передавать нельзя / Фото Pexels

И раньше верили, что для того, чтобы защитить себя от воздействия духов, нужно хоронить под порогом сожженный прах родственников. Верили, что он служит мощным оберегом – и от негативной энергии, и от болезней, зла и сглаза. Но к праху нужно относиться с уважением и беспокоить его нельзя – иначе есть риск притянуть к себе беды.

Кстати, немало примет связаны не только с порогом, но и другими достаточно бытовыми вещами. Например, ранее мы рассказывали, что ни за что нельзя делать с зонтом, чтобы не навлечь на себя беду.

Поэтому и появились запреты, что запрещали не только передавать через порог вещи, но и сидеть на пороге, есть и пить на нем, или мести мусор через порог.

А вот насчет передачи своих вещей через порог верили также, что можно так отдать с ними и свое здоровье. А если вы принимаете вещи – тогда заберете чужие недуги.

Со временем суеверия изменились, но сама традиция осталась неизменной. И все же верили, что передавать через порог нельзя – вроде в доме живет домовой, и те вещи, что передают через порог, он заберет себе, ведь считает своими. Отсюда же, кстати, корни берет традиция ставить у порога блюдечко с чем-то вкусненьким. А вот чтобы духи не трогали людей, которые живут в доме, под порог закладывали амулет или другую важную вещь.