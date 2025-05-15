Возможно, вам приходилось слышать о том, что зонт не стоит никому одалживать, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". И это не единственный предрассудок, что существует о зонтиках, а вот о причинах этих обычаев слышали далеко не все.

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Нельзя сушить в спальне

Оказывается, если вы заносите мокрый зонт в квартиру, раскладывать его для просушки нельзя в той же комнате, где вы отдыхаете. Эзотерики убеждены, что это может привести к оттоку денег из дома. Кроме того, мокрый раскрытый зонт в спальне якобы притягивает в семью скандалы.

Кстати, ранее мы рассказывали о другой примете – куда нужно положить лавровый лист, чтобы привлечь в дом финансы.

Складывать на стол

На кровати или столе зонту точно не место. И, кроме того, что он создает беспорядок, по поверьям, зонт тогда также может привлечь в семью ссоры, недоразумения и измены.

Дарить зонт

К сожалению, не все вещи подходят для подарков. Издавна приметы предостерегали дарить часы, ножи, другие острые предметы – они вроде бы притягивали в жизнь человека несчастье и раздор. Впрочем, даже безобидный зонтик выбирать в качестве подарка также не стоит.



Дарить зонт кому-то нельзя / Фото Pexels

Считалось, что подаренный зонтик вскоре может привлечь в жизнь человека неудачи. А если уж случилось так, что вам дарят зонт, стоит дать за него символическую сумму, чтобы откупиться от возможного негатива.

Одалживать зонт

Такая примета однозначно предвещает неприятности. Как и остальные личные вещи, зонт однозначно не стоит никому одалживать, ведь предмет имеет свою энергетику, что находится в гармонии с энергетикой хозяина.

Именно так вещь может быть неким оберегом. Но если отдать свою вещь или одолжить ее кому-то на некоторое время, можно лишить себя защиты.