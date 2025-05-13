Чтобы избавить розы от мошек, можно воспользоваться даже бесплатными средствами, пишет 24 Канал со ссылкой на Garden Design.

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Насекомые вылупляются весной и живут стаями, поэтому розы надо предварительно обработать от вредителей, чтобы они даже близко не приблизились к клумбе.

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Для того, чтобы тли никогда не было на клумбе, стоит посадить на участке неподалеку кустов роз фенхель, мяту, укроп или тысячелистник. Эти растения привлекают божьих коровок, которых в народе называют божьими коровками. Они являются естественными врагами тли.

Кроме того, на участке можно посеять чеснок, лук или бархатцы. Растения и цветы имеют резкий запах, который также отпугнет мелких мошек, которые повреждают розу.



От тли можно просто избавиться / Фото Pexels

В случае, если вредители уже есть на розе, то избавиться от них можно с помощью обычной воды. Нужно направить на розы с тлей сильную струю воды, чтобы сбить их на землю. Но для того, чтобы убить насекомых, одной воды будет недостаточно.

Чтобы уничтожить их, надо подготовить раствор на основе столовой ложки жидкого мыла и одного литра воды. Эту смесь налейте в емкость с пульверизатором и опрыскайте цветник.

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Некоторые садоводы используют от вредителей даже уксус, однако с этим раствором надо быть довольно осторожными, чтобы не повредить цветы. В 5 литрах воды надо размешать 2 столовые ложки уксуса и опрыскать смесью цветы.

Также достаточно действенным является раствор на основе чеснока. Надо измельчить 200 граммов и залить 10 литрами воды и дать настояться 3 дня. Далее жидкость следует процедить и использовать для пораженного участка розы.