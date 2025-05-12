Подкормка, полив и обработка являются тремя важнейшими составляющими ухода, который позволит получить отличный урожай абрикосов, пишет 24 Канал со ссылкой на "Сенсацию".

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Подкормка

К середине мая абрикосы надо подкормить азотными удобрениями, которые хорошо влияют на рост побегов. Лучшим выбором будет комплексное минеральное удобрение. На один метр квадратный понадобится 30 граммов удобрения в жидком виде. Вокруг дерева надо сделать углубление 50 сантиметров и налить внутрь удобрение.

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Полив

Чтобы абрикосы давали хороший урожай, их непременно надо подливать. В мае это рекомендуется делать во время интенсивного роста, а в июле – за две недели до того, как созреют плоды.

На один полив деревьям от 3 до 5 лет нужно минимум 5 ведер воды, а уже абрикосам от 7 лет – 12 ведер. Лучше всего подливать деревья утром или вечером, когда не будет прямого солнца.



За абрикосом нужен надлежащий уход / Фото Pexels

Борьба с вредителями

Дачники советуют защищать абрикос от вредителей аналогично, как и все другие растения. Чтобы защитить абрикос от личинок малинового жука, стоит обработать дерево раствором соды. В 10 литрах воды нужно размешать 2 столовые ложки соды.

Если листья будут скручиваться, тогда надо использовать настой из луковой шелухи. К 5 литрам кипятка надо добавить 200 граммов шелухи, настоять сутки и опрыскать этим раствором кусты.

Важный момент! Чтобы ягоды не начали осыпаться, полив надо прекратить за две недели до созревания плодов. Тогда дерево направит все соки в ягоды, поэтому они станут сладкими и сочными.