Подавляющее большинство деревьев имеет достаточно хорошую энергетику, поэтому их охотно сажают возле дома, пишет 24 Канал. Если хотите добавить красивых деревьев в свой двор или сад, советуем обратить внимание на несколько вариантов саженцев.

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В разных культурах определенные деревья считаются символами процветания, богатства и успеха, именно поэтому их сажают на участке, чтобы привлечь в жизнь счастье и благополучие.

Вишня

Это плодовое дерево невероятно красиво зацветает в весеннюю пору, а затем дает немало вкусных плодов. По поверью, вишня является деревом успеха, которое приносит в дом достаток. Некоторые даже считают, что если рядом с вишней жарить на костре шашлык, то это увеличит богатство.

Рябина

Еще наши предки считали, что рябина является мощным оберегом для дома, который способен защитить жилье от злых сил. Говорят, что рябина улучшает настроение и положительно влияет на гормональный фон. По приметам, рябина является символом женского начала и помогает женщинам легче пережить трудности.



Рябину можно сажать возле дома / Фото Pexels

Можжевельник

Это растение способно оберегать всю семью. Дерево считается одним из самых мощных и способно защитить от приворота или злых сил. Можжевельник надо посадить возле дома, чтобы он оберегал всю вашу семью. Впрочем, садоводы советуют сажать дерево на заднем дворе, а не перед домом.

Калина

Это дерево занимает особое место в народной культуре. Люди верили, что калина может принести успех и любовь в жизнь. Дерево символизирует богатство, благополучие и плодородие. Калина является символом жизненной силы и благополучия.

Кстати, некоторые растения, которые вы вы посадите возле стволов деревьев, могут также отпугивать тлю – так что вы получите от них двойную пользу.

Яблоня

Дерево способно подарить красоту и счастье в семейной жизни и даже долголетие. В народе говорят, что яблоню стоит сажать возле спальни молодой девушки. И чем старше будет дерево, тем больше у него будет магической силы.