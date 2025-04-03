Апрель – это месяц, когда начинаются активные работы в саду и на огороде, и нужно уже решить, чем засеять участок и что посадить в его частях, которые прячутся в тени, сообщает 24 Канал. К счастью, есть несколько растений, которые процветают даже при небольшом количестве солнца.

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Какие растения можно сажать в тени?

Первое, что важно понять – это то, какой именно тип тени есть в вашем саду, дворе или на огороде. Ведь обычно под этим понятием понимают совершенно разные вещи. Также учитывайте регион – тень на юге и на севере – это совершенно разные климатические условия для культур.

На юге в тени можно сажать практически все, а вот на севере, к сожалению, придется обойтись зеленью и салатами.

Рассеянная тень . Такую тень образует в частности листья яблони, сливы или вишни. В такой тени можно сажать практически любое растение.

. Такую тень образует в частности листья яблони, сливы или вишни. В такой тени можно сажать практически любое растение. Густая тень . Такую могут образовать стены высокого дома или сосны. Если такая тень длится меньшую часть дня, тогда можно высаживать практически все, кроме особенно солнцелюбивых культур – например тыкв и арбузов. И растения будут расти медленнее – впрочем, на урожайность это не повлияет.

. Такую могут образовать стены высокого дома или сосны. Если такая тень длится меньшую часть дня, тогда можно высаживать практически все, кроме особенно солнцелюбивых культур – например тыкв и арбузов. И растения будут расти медленнее – впрочем, на урожайность это не повлияет. Густая тень, что длится практически весь день. Она вредна не только отсутствием солнца, но и тем, что земля на таком участке почти не высыхает. Лучше выращивать там только определенные виды цветов-многолетников: примулу, фиалки, анемоны, медуницы, гортензии, барвинок, ландыши, незабудки, различные виды папоротника, бузульник и морозник.

На самом деле есть немало растений, что можно сажать в рассеянной и густой тени. Тенелюбивыми, например, есть гортензии и рододендроны, а также несколько видов хвойных растений. Из луковичных можно высадить в тени подснежники, крокусы, белоцветы и нарциссы.



В тени можно посадить много цветов и овощей / Фото Pexels

Какие овощи можно посадить в тени?

Большинство огородных культур нормально относятся к наличию тени – а вот прямые солнечные лучи могут обжечь листья и плоды. Поэтому под деревьями можно сажать практически все виды зелени и даже некоторые овощи:

цветная капуста;

горох;

фасоль;

ревень;

лук-слизун, шнитт-лук шнитт-лук;

чеснок, кинза, мята и щавель;

мелисса, любисток, душица душица;

сельдерей, пастернак, горчица.

Кстати, некоторые растения, которые вы вы посадите возле стволов деревьев, могут также отпугивать тлю – поэтому вы получите от них двойную пользу.

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Какие ягоды и плодовые кустарники сажать в тени?

Тень прекрасно переносят также некоторые ягодные кустарники, хотя многие из них и можно назвать светолюбивыми. В тени смело высаживайте красную смородину, калину, черноплодную рябину, жимолость, кизил, малину, бузину, землянику, ежевику, крыжовник, чернику.