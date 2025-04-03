Квітень – це місяць, коли починаються активні роботи в саду й на городі, і потрібно вже вирішити, чим засіяти ділянку та що посадити в її частинах, які ховаються в тіні, повідомляє 24 Канал. На щастя, є кілька рослин, які процвітають навіть за невеликої кількості сонця.

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Які рослини можна садити в тіні?

Перше, що важливо зрозуміти – це те, який саме тип тіні є у вашому саду, дворі чи на городі. Адже зазвичай під цим поняттям розуміють зовсім різні речі. Також зважайте на регіон – тінь на півдні та на півночі – це зовсім різні кліматичні умови для культур.

На півдні у тіні можна саджати практично все, а ось на півночі, на жаль, доведеться обійтися зеленню та салатами.

Розсіяна тінь . Таку тінь утворює зокрема листя яблуні, сливи чи вишні. У такій тіні можна садити практично будь-яку рослину.

. Таку тінь утворює зокрема листя яблуні, сливи чи вишні. У такій тіні можна садити практично будь-яку рослину. Густа тінь . Таку можуть утворити стіни високого будинку чи сосни. Якщо така тінь триває меншу частину дня, тоді можна висаджувати практично все, крім особливо сонцелюбних культур – як-от гарбузів та кавунів. Та рослини ростимуть повільніше – втім, на врожайність це не вплине.

. Таку можуть утворити стіни високого будинку чи сосни. Якщо така тінь триває меншу частину дня, тоді можна висаджувати практично все, крім особливо сонцелюбних культур – як-от гарбузів та кавунів. Та рослини ростимуть повільніше – втім, на врожайність це не вплине. Густа тінь, що триває практично весь день. Вона шкідлива не тільки відсутністю сонця, але й тим, що земля на такій ділянці майже не висихає. Краще вирощувати там тільки певні види квітів-багаторічників: примулу, фіалки, анемони, медуниці, гортензії, барвінок, конвалії, незабудки, різні види папороті, язичник та чемерник.

Насправді є чимало рослин, що можна садити у розсіяній та густій тіні. Тіньолюбними, наприклад, є гортензії та рододендрони, а також кілька видів хвойних рослин. З цибулинних можна висадити в тіні проліски, крокуси, білоцвіти та нарциси.



В тіні можна посадити багато квітів та овочів / Фото Pexels

Які овочі можна посадити в тіні?

Більшість городніх культур нормально ставляться до наявності тіні – а ось прямі сонячні промені можуть обпалити листя та плоди. Тож під деревами можна садити практично усі види зелені та навіть деякі овочі:

цвітна капуста;

горох;

квасоля;

ревінь;

цибуля-слизун, шніт-цибуля;

часник, кінза, м'ята та щавель;

меліса, любисток, материнка;

селера, пастернак, гірчиця.

До речі, деякі рослини, які ви висадите біля стовбурів дерев, можуть також відлякувати попелицю – тож ви отримаєте від них подвійну користь.

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Які ягоди та плодові чагарники садити в тіні?

Тінь чудово переносять також деякі ягідні чагарники, хоч багато з них й можна назвати світлолюбними. У тіні сміливо висаджуйте червону смородину, калину, чорноплідну горобину, жимолость, кизил, малину, бузину, суницю, ожину, аґрус, чорницю.