Если вы боитесь высаживать растения из-за возможности весенних заморозков, не беда – и целый ряд культур, которые не боятся холодов, сообщает 24 Канал. Поэтому высадить их можно и нужно уже сейчас – в самом начале апреля.
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Что посадить в начале апреля?
В первой половине апреля погода еще часто переменчива; в один день идет дождь, а в другой – уже выглядывает теплое солнце. Поэтому сажать в это время можно только холодостойкие культуры, которые не боятся возможных ночных заморозков.
Вот несколько растений, которые можно высадить на огороде уже сейчас:
- Морковь. Овощ не боится холода, и если земля прогрелась хоть немного, этого уже будет достаточно.
- Петрушка, шпинат и укроп. Они хорошо переносят резкие перепады температур и не боятся весенних заморозков.
- Редис и горох. Культуры быстро растут, и уже через месяц вы получите первый урожай.
- Лук и чеснок. Они также не боятся холода, поэтому смело высаживайте их прямо в открытый грунт.
- Картофель. Ранний картофель можно высевать уже тогда, когда почва прогреется до +7 градусов.
В апреле нужно высадить немало овощей / Фото Pexels
Но для того, чтобы получить идеальный урожай, немало огородников пользуются также лунным календарем.
Есть еще несколько растений, которые стоит высадить в начале апреля в теплицу:
- баклажаны;
- перец;
- помидоры;
- огурцы;
- кабачки;
- патиссоны.
А вот в саду в апреле уже стоит подумать о посадке саженцев. Обычно этим занимаются осенью, и если тогда вы не успели, апрель – это идеальное время, чтобы наверстать. Впрочем, посадка деревьев в апреле все же зависит от погодных условий – и обычно высаживают яблони, груши, сливы и черешни.
Из кустов можно сажать рябину, калину, черемуху и сирень.
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Если в апреле вы будете сажать цветы, тогда нужно выбрать такие, которые не требуют высоких температур, в частности:
- астры;
- маргаритки;
- васильки;
- георгины;
- амарант;
- календула.