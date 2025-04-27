Переважна більшість дерев має досить гарну енергетику, тому їх радо садять біля дому, пише 24 Канал. Якщо хочете додати красивих дерев на своє подвір’я чи сад, радимо звернути увагу на кілька варіантів саджанців.

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У різних культурах певні дерева вважаються символами процвітання, багатства й успіху, саме тому їх садять на ділянці, щоб привернути в життя щастя та благополуччя.

Вишня

Це плодове дерево неймовірно красиво зацвітає у весняну пору, а потім дає чимало смачних плодів. За повір’ям, вишня є деревом успіху, яке приносить в дім достаток. Дехто навіть вважає, що якщо поруч з вишнею смажити на багатті шашлик, то це збільшить багатство.

Горобина

Ще наші предки вважали, що горобина є потужним оберегом для дому, який здатен захистити житло від злих сил. Кажуть, що горобина покращує настрій та позитивно впливає на гормональний фон. За прикметами, горобина є символом жіночого початку та допомагає жінкам легше пережити труднощі.



Горобину можна садити біля дому / Фото Pexels

Ялівець

Ця рослина здатна оберігати всю родину. Дерево вважається одним з найпотужніших та здатне захистити від привороту чи злих сил. Ялівець треба посадити біля дому, щоб він оберігав всю вашу родину. Втім, садівники радять садити дерево на задньому дворі, а не перед домом.

Калина

Це дерево займає особливе місце в народній культурі. Люди вірили, що калина може принести успіх та кохання в життя. Дерево символізує багатство, благополуччя та родючість. Калина є символом життєвої сили й добробуту.

До речі, деякі рослини, які ви висадите біля стовбурів дерев, можуть також відлякувати попелицю – тож ви отримаєте від них подвійну користь.

Яблуня

Дерево здатне подарувати красу й щастя в сімейному житті та навіть довголіття. У народі кажуть, що яблуню варто садити біля спальні молодої дівчини. І чим старшою буде дерево, тим більше в нього буде магічної сили.