Аромат лавра и сам лавровый лист издавна связывали с достатком и богатством, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Поэтому пытались держать приправу в доме. А для того, чтобы она действовала, как следует, советовали положить несколько листочков в особых местах.

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На кухне

Обычно лавровый лист хранят именно на кухне – и совсем не зря. Народные приметы утверждают, что в этой комнате лавровый лист способен притянуть в дом энергетику богатства. Кроме того, предки верили, что если разложить листья лавра у сыпучих продуктов, тогда дом точно обойдет голод и бедность.

Но есть у такого совета и более практическая причина – специфический запах лавровых листьев возле круп и муки может отпугнуть моль и жучков, и так сохранить ваши запасы продуктов. О других способах избавиться от пищевой моли мы уже рассказывали ранее.



Лавровый лист стоит держать на кухне / Фото Pexels

Над входной дверью

Пучок лавровых листьев можно повесить прямо над входной дверью. Делали это для того, чтобы растение оберегало дом от зла и негативного влияния. Верили, что в жилье, которое охраняет лавр, не смогут зайти ведьмы и колдуны, а на людей, которые живут в доме, не удастся наложить сглаз.

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Под кроватью в спальне

В древности верили, что лавровый лист под супружеской кроватью может защитить семью от ссор и измен. Кроме того, клали приправу и под детскую кроватку – вроде бы там растение служило для того, чтобы защитить малыша от сглаза и проклятий.