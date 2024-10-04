В бытовых магазинах есть много химических средств, однако куда лучше использовать натуральный ингредиент, который безопасно справится с отбеливанием обуви, говорится в инстаграме what.sophie.does.

Обратите внимание От желтизны не останется и следа: как отбелить тюль копеечными средствами

Блогер София Вебб, которая делится различными лайфхаками, на этот раз рассказала, как почистить кроссовки в домашних условиях.

Как почистить кроссовки содой

Чтобы отчистить кроссовки вам понадобится пищевая сода, которая прекрасно справляется с грязью и пятнами. Также нужно взять средство для мытья посуды, щетку и бумажные полотенца.

Сначала снимите стельки и шнурки. В равных частях смешайте пищевую соду и моющее средство и потрите кроссовки щеткой, смочив ее предварительно в воде. Тогда смойте все и промочите кроссовки бумажным полотенцем.

Желательно поставить сушить кроссовки на солнце, а внутрь поставьте несколько полотенец, которые впитают лишнюю влагу.

Блогер показывает, как отчистить кроссовки: смотрите видео

Для того, чтобы ваша обувь всегда имела хороший вид, старайтесь поддерживать ее в надлежащем состоянии и очищайте сразу после прогулки, чтобы грязь не засыхала и не въедалась в кроссовки.

В бытовом магазине можно приобрести специальный водоотталкивающий спрей, который помогает избегать загрязнений и пятен.