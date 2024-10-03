Тюль можно прекрасно отбелить в домашних условиях, поэтому после первой стирки он станет как новый, пишут Советы 24. Проблему смогут решить проверенные средства, которые стоят копейки, но превзойдут все ожидания.

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Кухонная соль

Соль способна вернуть тюлю белый цвет. Для этого в ведре надо растворить полстакана соли и стирального порошка. Замочите тюль на 20 минут, тогда дайте ему стечь и постирайте в стиральной машинке в деликатном режиме.

Перекись водорода и нашатырный спирт

В глубокую емкость налейте воду температурой 60 градусов тепла. Более высокая температура может повредить материал. В тазик добавьте 3 столовые ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку нашатырного спирта. Тюль оставьте в воде на 30 минут, а дальше постирайте в стиральной машинке с порошком.



Лайфхаки, которые помогут сделать тюль белым / Фото Pexels

Сода

В тазик налейте теплую воду и разведите в ней 50 граммов порошка и 2 столовые ложки соды. В этом растворе тюль должен постоять 30 минут, а после замачивания его надо постирать.

Лимонная кислота

Чтобы отбелить тюль лимонной кислотой, вам понадобится 2 пакетика средства, которые надо растворить в воде и замочить изделие на 2 часа, а дальше постирать. Эксперты говорят, что после лимонной кислоты тюль станет чрезвычайно белоснежным.

Борная кислота

Жидкость идеально подойдет для тюля, который сильно пожелтел. Возьмите 60 миллиграммов борной кислоты и разведите в 10 литрах теплой воды. Тюль надо замочить на 2 часа, а потом прополоскать в чистой воде, дать высохнуть, погладить и повесить на карниз.