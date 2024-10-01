Маленькое пространство, конечно же, не получится по-настоящему увеличить, но это не значит, что вы ничего не можете сделать со своей крошечной гостиной. На самом деле ее можно существенно улучшить без особых усилий, пишет Real Simple.

Интересно Какие деревья нужно обрезать осенью: не пропустите их

Возьмите больший ковер

Неправильный размер ковра может визуально очень сильно уменьшить комнату. Поэтому убедитесь, что размер ковра соответствует пространству вашей гостиной. Очень часто люди кладут его только на зону отдыха, а это делает гостиную как будто меньше и теснее. Зато большой ковер легко поможет вам визуально увеличить пространство.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода

Повесьте шторы как можно выше

Один из лучших приемов для увеличения комнаты заключается в установлении штор гораздо выше верхней линии окна. Так вы привлекаете взгляд вверх, и это помогает как будто удлинить комнату.

Добавьте зеркало в комнату

Поверхности, которые отражают свет, всегда помогают увеличить пространство, и добавление большого декоративного зеркала к стене поможет создать приятную иллюзию большей комнаты.



Зеркало помогает увеличить пространство / Фото Pexels

Впрочем, если вы не любите зеркала, вместо этого вы можете использовать краску с высокой отражательной способностью – это поможет создать похожий эффект.

Покупайте меньше мебели

Хотя вам в гостиной нужен диван, возможно, стоит отказаться от кресел, журнального столика, торшера или пуфа, если ваше пространство существенно ограничено. Старайтесь ставить в комнату минимум мебели для того, чтобы она выглядела достаточно просторной.

Не вешайте много картин

Произведения искусства на стенах могут добавлять помещению уюта, и для маленькой комнаты большое количество картин может быть нежелательным, ведь создаст визуальный беспорядок и приведет к тому, что комната будет выглядеть еще меньше. Гораздо лучше будет украсить стену всего одной, но большой картиной.