Осень – это все еще горячая пора для многих садоводов, ведь работы совсем не становится меньше. В частности, нужно не забыть провести осеннюю обрезку некоторых деревьев. Советы 24 рассказали, когда именно это делать и какие деревья нужно обрезать.

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Когда нужно обрезать деревья

Обрезку обычно проводят весной, до того, как начнет двигаться сок, и это правило нужно запомнить очень четко. Зато осенью можно только убрать с дерева сухие или сломанные ветви. Зимой на дереве может треснуть кора, может отломиться ветка и т.д., и вам все равно весной придется заниматься обрезкой деревьев.

Поэтому целесообразно осенью удалить только то, что нельзя оставлять до весны.

Как подготовить сад к зиме

Осенью нужно обязательно обработать деревья медным купоросом. Препараты нужно чередовать: лучше всего будет осенью использовать для обработки медный, а весной – железный. Купорос поможет защитить сад от грибковых заболеваний.

Кроме того, под каждое дерево нужно внести хотя бы по ведру перегноя и литровой банке, полкилограмма. После этого под каждое дерево нужно влить много воды, ведь даже когда начинаются легкие морозы, корневая система деревьев все еще развивается, накапливая питательные вещества.



Сад нужно обрезать перед зимой / Фото Pexels

Какие деревья нужно обрезать осенью?