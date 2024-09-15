Осінь – це все ще гаряча пора для багатьох садівників, адже роботи зовсім не стає менше. Зокрема, потрібно не забути провести осінню обрізку деяких дерев. Поради 24 розповіли, коли саме це робити та які дерева потрібно обрізати.

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Коли потрібно обрізати дерева

Обрізку зазвичай проводять навесні, до того, як почне рухатися сік, і це правило потрібно запам'ятати дуже чітко. Натомість восени можна тільки прибрати з дерева сухі чи зламані гілки. Взимку на дереві може тріснути кора, може відламатися гілка тощо, і вам все одно навесні доведеться займатися обрізуванням дерев.

Тож доцільно восени видалити тільки те, що не можна залишати до весни.

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Восени потрібно обов'язково обробити дерева мідним купоросом. Препарати потрібно чергувати: найкраще буде восени використовувати для обробки мідний, а навесні – залізний. Купорос допоможе захистити садок від грибкових захворювань.

Окрім того, під кожне дерево потрібно внести хоча б по відру перегною та літровій банці, пів кілограма. Після цього під кожне дерево потрібно влити багато води, адже навіть коли починаються легкі морози, коренева система дерев все ще розвивається, накопичуючи поживні речовини.



Сад потрібно обрізати перед зимою / Фото Pexels

Які дерева потрібно обрізати восени?