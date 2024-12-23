Жирний наліт на кухонних поверхнях та меблях – це проблема з якою стикаються всі господині квартир та будинків, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Софії Сізової.

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Для того, щоб позбутися всіх липких плям, не варто купляти дорогі хімічні засоби. Достатньо буде скористатися народним засобом, про який розповіла блогерка.

Як відмити фасади кухні

Блогерка зазначила, що від цього розчину фасади будуть приємними на дотик та залишаться ідеально чистими на тривалий період. Для засобу вам знадобиться:

2 чайні ложки крохмалю;

половину ковпачка ополіскувача для одягу;

1 чайну ложку лимонної кислоти або 3 чайних ложки лимонного соку;

500 міліграмів гарячої води.

Все добре перемішайте в об’ємній мисці та змочіть в розчині ганчірку. Нею протріть увесь фасад кухні й побачите, що від плям не залишиться й сліду, а пилюка навіть не буде осідати на меблі.

Відмивання фасадів кухні народним методом: дивіться відео

Очистити кухонні меблі можна ще кількома дієвими методами. Чудово з очищенням жиру справляється гірчичний порошок. Поверхню фасаду потрібно намочити й посипати гірчичним порошком. Зачекайте трохи, щоб бруд розм'якав та почніть протирати меблі.

Відмінно з жиром на кухонних поверхнях справляється содова паста. Потрібно 3 столові ложки змішати з 2 столовими ложками води. Отриману суміш нанесіть на брудну поверхню й залишіть на 40 хвилин, а після цього витріть залишки губкою.

Якщо ж поверхні дуже брудні, а сода не здатна впоратися з жиром, тоді скористайтеся оцтом чи горілкою. Достатньо зволожити губку в одній з цих рідин та протерти фасади. Через 20 хвилин жир почне сам стікати з поверхонь. Після цього треба все протерти насухо чистою ганчіркою.