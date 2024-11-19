Суперметод для очищення кухонної мийки: блогерка розповіла, що саме треба зробити

Бруд та жир на мийці мають не зовсім приємний вигляд на кухонній мийці, тому її варто постійно чистити. В повсякденні з цим справляється звичайна рідина для миття посуду, втім для ретельнішої очистки можна скористатися й іншими засобами, які здивують результатом.

Якщо ви не любите хімію з побутових магазинів, тоді можна скористатися досить швидким та простим методом, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової.

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Як очистити кухонну мийку

Для того, щоб відмити кухонний прилад, вам знадобиться сода, лимон та зубна паста. Розріжте лимон й нанесіть на горбушку лимона зубну пасту, а зверху посипте ложкою соди. Зубна паста ідеально підходить для світлих мийок. Для темних мийок її краще замінити миючим засобом для посуду.

Якщо ж на чорних мийках залишилися білі розводи, варто застосувати цікавий лайфхак. На суху чисту мийку налийте трохи олії й розітріть її паперовим рушничком для блиску.

Цим методом кухонну мийку можна очищувати раз на тиждень. Лимон із содою та зубною пастою не лише видалить забруднення, але й подарує кухонній мийці гарний запах.

Як почистити мийку: дивіться відео

Білосніжну поверхню можна вдало відмити й іншим засобом, до прикладу, перекисом водню. Він має дезінфекаційні властивості, тож не лише очищує, але ще й відбілює поверхню. Отже, раковину спочатку треба протерти вологою ганчіркою, тоді посипати содою, а зверху крапнути перекисом водню. За допомогою губки почніть відчищувати мийку. Результат вас вразить.

Окрім того, видалити наліт з мийки можна за допомогою оцту. Спочатку наповніть миску теплою водою й додайте миючу рідину для утворення піни. Все ретельно промийте, а вапняні відкладення промийте ганчіркою змоченою в оцті. Після цього все витріть вологою серветкою.