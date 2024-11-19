Суперметод для очистки кухонной мойки: блогер рассказала, что именно надо сделать

Грязь и жир на мойке имеют не совсем приятный вид на кухонной мойке, поэтому ее следует постоянно чистить. В повседневной жизни с этим справляется обычная жидкость для мытья посуды, впрочем для тщательной очистки можно воспользоваться и другими средствами, которые удивят результатом.

Если вы не любите химию из бытовых магазинов, тогда можно воспользоваться достаточно быстрым и простым методом, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой.

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Как очистить кухонную мойку

Для того, чтобы отмыть кухонный прибор, вам понадобится сода, лимон и зубная паста. Разрежьте лимон и нанесите на горбушку лимона зубную пасту, а сверху посыпьте ложкой соды. Зубная паста идеально подходит для светлых моек. Для темных моек ее лучше заменить моющим средством для посуды.

Если же на черных мойках остались белые разводы, стоит применить интересный лайфхак. На сухую чистую мойку налейте немного масла и разотрите ее бумажным полотенцем для блеска.

Этим методом кухонную мойку можно очищать раз в неделю. Лимон с содой и зубной пастой не только удалит загрязнения, но и подарит кухонной мойке хороший запах.

Как почистить мойку: смотрите видео

Белоснежную поверхность можно удачно отмыть и другим средством, к примеру, перекисью водорода. Она имеет дезинфекционные свойства, поэтому не только очищает, но еще и отбеливает поверхность. Итак, раковину сначала надо протереть влажной тряпкой, тогда посыпать содой, а сверху капнуть перекисью водорода. С помощью губки начните отчищать мойку. Результат вас поразит.

Кроме того, удалить налет с мойки можно с помощью уксуса. Сначала наполните миску теплой водой и добавьте моющую жидкость для образования пены. Все тщательно промойте, а известковые отложения промойте тряпкой смоченной в уксусе. После этого все вытрите влажной салфеткой.