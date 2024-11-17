Убирать кухню куда труднее, чем вытирать пыль с мебели, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman's World. Жир и брызги от приготовления пищи убрать сложнее, но вполне возможно. Кухню можно достаточно легко отмыть благодаря нескольким действенным лайфхакам.

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Очистка микроволновки водой с лимоном

Наполните объемную миску водой и добавьте внутрь несколько ломтиков лимона. Поставьте жидкость в микроволновку и включите на 5 минут. Пар размягчит все прилипшие остатки пищи, и вам будет намного легче отмыть прибор.

Дезинфицирование губок лавандовым уксусом

На губке накапливается немало бактерий, впрочем от них можно избавиться, если продезинфицировать ее лавандовым уксусом, который убивает все микробы за 15 минут. Чтобы приготовить лавандовый уксус, добавьте в стакан обычного уксуса 3 капли эфирного масла лаванды.



Губки можно дезинфицировать лавандовым уксусом / Фото Pexels

Очистка плиты содой и моющим средством

Чтобы удалить жир с плиты, нужно смешать пищевую соду с несколькими каплями моющего средства. Распределите все по поверхности и оставьте на 15 минут, а потом протрите влажной тряпкой.

Устранение запаха из посудомоечной машины содой

Насыпьте 1 стакан пищевой соды на дно посудомоечной машины и запустите цикл горячей воды. Проводите эту процедуру раз в месяц, чтобы избежать неприятного запаха из посудомоечной машины. Сода также способна растворить жир, поэтому прекрасно очистит девайс.

Дезодорирование мусорника цитрусовыми

В мусорной корзине всегда накапливается плохой запах. Чтобы его избежать, бросьте внутрь кожуры от мандаринов или апельсинов, которые помогут на время утилизировать вонь.

Придание блеска стеклянным поверхностям спиртом

Соедините две равные части спирта с водой и с помощью распылителя нанесите на стеклянную поверхность. Спирт удалит жир, грязь и отпечатки пальцев. Для протирания стекла используйте салфетку из микрофибры.