Прибирати кухню куди важче, аніж витирати пилюку з меблів, пише 24 Канал з посиланням на Woman’s World. Жир та бризки від приготування їжі прибрати складніше, але цілком можливо. Кухню можна досить легко відмити завдяки кільком дієвим лайфхакам.

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Очищення мікрохвильовки водою з лимоном

Наповніть об’ємну миску водою й додайте всередину кілька скибочок лимона. Поставте рідину в мікрохвильовку та увімкніть на 5 хвилин. Пара розм’якшить всі прилиплі залишки їжі, тож вам буде набагато легше відмити прилад.

Дезінфікування губок лавандовим оцтом

На губці накопичується чимало бактерій, втім їх можна позбутися, якщо продезінфікувати її лавандовим оцтом, який вбиває всі мікроби за 15 хвилин. Щоб приготувати лавандовий оцет, додайте в склянку звичайного оцту 3 краплі ефірної олії лаванди.



Губки можна дезінфікувати лавандовим оцтом / Фото Pexels

Очищення плити содою та миючим засобом

Щоб видалити жир з плити, потрібно змішати харчову соду з кількома краплями миючого засобу. Розподіліть все по поверхні й залишіть на 15 хвилин, а тоді протріть вологою ганчіркою.

Усунення запаху з посудомийної машини содою

Насипте 1 склянку харчової соди на дно посудомийної машини й запустіть цикл гарячої води. Проводьте цю процедуру раз на місяць, щоб уникнути неприємного запаху із посудомийної машини. Сода також здатна розчинити жир, тож чудово очистить девайс.

Дезодорування смітника цитрусовими

У сміттєвій корзині завжди накопичується поганий запах. Щоб його уникнути, вкиньте всередину шкірки від мандаринів чи апельсинів, які допоможуть на певний час утилізувати сморід.

Надання блиску скляним поверхням спиртом

З’єднайте дві рівні частини спирту з водою й за допомогою розпилювача нанесіть на скляну поверхню. Спирт видалить жир, бруд та відбитки пальців. Для протирання скла використовуйте серветку з мікрофібри.