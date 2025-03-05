Перевершить всі очікування: способи, які очистять сковорідку від нагару

Нагар здатен зіпсувати вигляд каструль та сковорідок, оскільки утворює густу й неприємну чорну плівку. Позбутися від нього можна за кілька хвилин, якщо застосувати правильні методи.

Нагар на пательні з’являється через постійний контакт пательні з жиром та вогнем, пише 24 Канал. Ті сковорідки, дно яких покрите чорним нагаром, виглядають досить жахливо. Терти її не можна, бо це лише пошкодить пательню, тому треба скористатися кількома способами, які стануть вам у нагоді.

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На дно сковорідки насипте соду так, щоб вона була покрита до країв, після цього додайте оцту й залишіть все на 10 хвилин. Коли відбудеться реакція, то вам доведеться лише протерти дно губкою круговими рухами.

З керамічними сковорідками варто бути досить обережними. Спочатку видаліть паперовим рушником залишки їжі, а тоді для очищення залийте частину оцту розведену в чотирьох частинах води. Розчин доведіть до кипіння й залишіть на кілька хвилин. Після того, як рідина охолодиться її потрібно змити.



Нагар зі сковорідки можна легко вивести / Фото Pexels

Сковорідка з антипригарним покриттям є ідеальною для приготування їжі, втім чистити її не зовсім просто. Спочатку дно сковорідки треба заповнити содою, а тоді влити кілька крапель мийного засобу, залити водою й поставити на невеликий вогонь. Зачекайте до моменту утворення бульбашок, а тоді залишіть на вогні на 20 хвилин.

Після цього воду потрібно злити й знову засипати все содою й протерти м’якою губкою. Далі промийте водою й витріть паперовими рушничками.

Добре від нагару очищує сковорідку звичайна сіль. Метод підходить навіть для складних випадків зі старим забрудненням. У сковорідку налийте трохи води й розчиніть кілька великих ложок солі, а тоді поставте посуд на вогонь. Після того, як рідина закипить, зачекайте пару хвилин й вимкніть вогонь. Через 2 години сольовий розчин видаліть та помийте.