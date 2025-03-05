Превзойдет все ожидания: способы, которые очистят сковородку от нагара

Нагар способен испортить вид кастрюль и сковородок, поскольку образует густую и неприятную черную пленку. Избавиться от него можно за несколько минут, если применить правильные методы.

Нагар на сковороде появляется из-за постоянного контакта сковороды с жиром и огнем, пишет 24 Канал. Те сковородки, дно которых покрыто черным нагаром, выглядят довольно ужасно. Тереть ее нельзя, потому что это только повредит сковороду, поэтому надо воспользоваться несколькими способами, которые вам пригодятся.

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На дно сковородки насыпьте соду так, чтобы она была покрыта до краев, после этого добавьте уксуса и оставьте все на 10 минут. Когда произойдет реакция, то вам придется лишь протереть дно губкой круговыми движениями.

С керамическими сковородками стоит быть достаточно осторожными. Сначала удалите бумажным полотенцем остатки пищи, а тогда для очистки залейте часть уксуса разведенную в четырех частях воды. Раствор доведите до кипения и оставьте на несколько минут. После того, как жидкость охладится ее нужно смыть.



Нагар со сковородки можно легко вывести / Фото Pexels

Сковородка с антипригарным покрытием является идеальной для приготовления пищи, впрочем чистить ее не совсем просто. Сначала дно сковородки надо заполнить содой, а потом влить несколько капель моющего средства, залить водой и поставить на небольшой огонь. Подождите до момента образования пузырьков, а тогда оставьте на огне на 20 минут.

После этого воду нужно слить и снова засыпать все содой и протереть мягкой губкой. Далее промойте водой и вытрите бумажными полотенцами.

Хорошо от нагара очищает сковородку обычная соль. Метод подходит даже для сложных случаев со старым загрязнением. В сковородку налейте немного воды и растворите несколько больших ложек соли, а затем поставьте посуду на огонь. После того, как жидкость закипит, подождите пару минут и выключите огонь. Через 2 часа солевой раствор удалите и помойте.