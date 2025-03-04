Уборка в ванной комнате – это хлопотная и непростая задача. И особенно может раздражать налет на кранах – часто от него не получается избавиться с помощью обычных моющих средств, поэтому приходится прибегать к более сложным методам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vencon.
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Почему на кранах появляется налет?
Вам уже точно приходилось слышать, что в водопроводной воде содержится немало минеральных примесей – и именно они влияют на уровень жесткости этой же воды. К сожалению, минеральные примеси могут откладываться на вашем кране в виде белого налета, от которого так трудно избавиться.
Впрочем, можно придерживаться нескольких простых правил, что помогут избежать накопления налета на кранах:
- после пользования раковиной или ванной тщательно сполосните кран и вытрите его насухо;
- протирайте сантехнику от конденсата – тогда вы избежите сухих разводов;
- каждый месяц проводите дезинфекцию санузла, чтобы избавиться от грибка и плесени на всех поверхностях.
Кран нужно чистить от известкового налета / Фото Pexels
Как почистить известковый налет на кранах?
Перед началом очистки известкового налета нужно запомнить несколько важных правил. Прежде всего, не стоит пользоваться металлическими скребками – несмотря на то, что они могут счистить налет, они также повредят и покрытие крана. Не подходят для очистки сантехники также моющие средства с большим количеством абразивных частиц – они просто испортят внешний вид смесителей.
Средства, содержащие соляную, серную или фосфорную кислоту могут привести к образованию темных пятен на кранах. Нельзя смешивать различные моющие средства – иначе результаты могут быть совсем неожиданными.
Зато есть несколько проверенных методов, которые помогут почистить кран от даже достаточно сложного и застарелого налета. Вот несколько средств, которыми можно воспользоваться:
- уксусный раствор;
- горячая уксусная кислота;
- хозяйственное и детское мыло;
- поваренная соль;
- лимонная кислота.
Зато краны из хрома нужно чистить несколько иначе. Несмотря на то, что они выглядят невероятно и могут служить вам годами, они все еще могут покрыться налетом, что испортит их вид. Агрессивные средства лучше здесь не использовать и обходиться только хозяйственным мылом.
Главное – не допускать слишком сильного загрязнения, ведь тогда разобраться с налетом будет непросто.