Наліт з крана зникне за 1 хвилину: до чого тут звичайний кетчуп

У ванній дуже часто можна помітити білий крейдяний наліт. Змити його водою досить складно, тому потрібно вдатися до методу, який допоможе вирішити проблему за хвилину.

Вапняний наліт утворюється через наявність у воді таких мінералів як кальцій та магній, пише 24 Канал з посиланням на Express. Коли вода випаровується, то мінерали залишаються на крані, а це і є причиною вапняних відкладень.

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Чим відчистити вапняний наліт

Фахівець з професійного прибирання розповів про незвичний засіб, який допоможе видалити наліт, а для цього вам потрібно лише зазирнути у холодильник.

Звичайний кетчуп здатен видалити вапняний наліт швидко та легко. Для того, щоб не використовувати хімічні й жорсткі засоби як альтернативу можна використовувати продукт, який ми додаємо до страв.

Кислота, що міститься в кетчупі чудово розщеплює бруд на кранах. Потрібно лише на чисту тканину налити трішки кетчупу й протерти ганчіркою крани. Дайте кетчупу постояти кілька хвилин, а потім помийте все й витріть паперовим рушником. Експерти кажуть, що після кетчупу кран буде наче новий.



Наліт зможе відчистити звичайний оцет / Фото Pexels

Якщо ж вдома кетчупу немає, тоді можна скористатися лимонним соком й харчовою содою. У лимонах міститься лимонна кислота, яка здатна розщеплювати мінеральні відкладення. Потрібно лише розрізати лимон навпіл й потерти ним крани.

У випадку, якщо наліт дуже стійкий, тоді лимон потрібно занурити в соду так, щоб до вся половинка була в порошку й тоді починати чистити уражену ділянку. Перед тим, як змити крани, залишіть засіб подіяти 5 хвилин, а тоді повитирайте чистою тканиною.