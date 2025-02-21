Якщо ви не можете буквально збільшити свою ванну кімнату, ви все ще можете вдатися до кількох дизайнерських прийомів, що змусять її принаймні виглядати більшою та комфортнішою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Замініть шторку для душу на скляні двері

Штори для душу відсікають вашу ванну кімнату та роблять простір візуально меншим. Тож якщо ви знімете їх, а натомість поставите скляні дверцята, ви можете додати трохи метрів і повітря у свій простір.

Так ви будете бачити більше кімнати, та не забувайте – що більше ви бачите, то ретельніше потрібно підтримувати порядок.

Відбивайте якомога більше світла

Світло – це ключ до просторого, візуально великого простору. І найпростіший спосіб цього досягти – використовувати великі дзеркала. Замініть маленьке дзеркальце, що висить у вас у ванній, на таке, що займатиме значну частину стіни – і ви одразу ж помітите, як перевтілиться ваш простір.

Також ви можете обирати хромовану фурнітуру – це змусить світло танцювати по кімнаті та збільшить її.

Обирайте монохроматичність

Дизайнери інтер'єру радять обирати або дуже темну, або дуже світлу колірну гамму у ванній кімнаті, аби візуально розширити простір. Зокрема, повністю біла чи повністю чорна ванна можуть по-різному вплинути на освітлення та різко збільшити простір, додаючи до нього нові виміри.



Намагайтеся підтримувати одну гамму у ванній / Фото Pexels

Обирайте меншу раковину

Розмір раковини може суттєво вплинути на те, чи відчуваєте ви себе у ванній, наче у тісній шафі. І настінні раковини з дерева чи мармуру можуть бути найкращим варіантом для невеликих ванних кімнат. Намагайтеся не обирати великі раковини, якщо у вашій ванній недостатньо простору для цього.

Тримайте дизайн однорідним на всіх поверхнях

У маленьких ваннах краще уникати підкреслення конкретних деталей, як-от ліпнини, стелі чи підлоги. Натомість варто прагнути створити єдиний вигляд – наприклад, використовуйте однакову плитку для стіни та підлоги, а стелю фарбуйте в той самий колір, що й стіни.