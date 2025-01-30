Організаційний метод 80/20 – це надзвичайно просте правило, яке можна втілити у життя в будь-якому домі. Суть його така – в будь-якому просторі займайте речами тільки 80% місця. А решту – тобто 20%, завжди залишайте порожніми. Це допоможе підтримувати візуальний порядок навіть без видимих зусиль, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Оберіть правильне місце для початку

Найпростіший спосіб підійти до нового організаційного методу – почати з шафи чи шухляди й поставити там коробку для непотрібного одягу, аби почати складання речей, які не влазять у простір. Наприклад, ви можете почати з колекції чашок та витягнути їх усі на прилавок.

З кожних чотирьох речей, що ви дістали, одну варто прибрати. Ви можете відкласти її в окрему шухляду та перевірити, чи вистачатиме вам тарілок, чашок та одягу. Скоріш за все, ви навіть не відчуєте втрати 20% речей, проте ваш простір відчуватиметься набагато більшим та не таким захаращеним.



Організація простору має чимало переваг / Фото Pexels

Поширте організацію на решту просторів у домі

Мати одне організоване місце в домі – це добре, проте важливо не зупинятися на досягнутому та намагатися кожного дня позбуватися 20% речей на кожній поверхні дому. Так ви зможете швидко побачити результати прибирання.

Та для того, щоб насолодитися новим відчуттям простору, потрібно змінити своє ставлення до деяких речей. Дім не має бути переповненим різними предметами, аби відчувати себе комфортно.

Втім, жоден метод усунення безладу не працює для всіх, тож і у способу 80/20 є свої недоліки. Попри те, що це правило ідеально працює для того, аби видалити зайві однакові речі – як-от чашки, тарілки чи навіть вже прочитані книги, воно може не спрацювати для інших просторів – наприклад, шухляди з кухонним наряддям.

Та правило 80/20 фахівці радять використовувати не тільки у прибиранні дому, але й щодо свого календаря. Намагатися жити на повну потужність – це не про піклування про себе. Так можна швидко вигоріти, втомитися та припинити отримувати задоволення навіть від приємних речей.

Тож важливо дбати про те, аби кожного дня принаймні 20% вашого часу ви приділяли відпочинку, розвагам та речам, що приносять вам радість.