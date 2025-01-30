Организационный метод 80/20 – это очень простое правило, которое можно воплотить в жизнь в любом доме. Суть его такова – в любом пространстве занимайте вещами только 80% места. А остальные – то есть 20%, всегда оставляйте пустыми. Это поможет поддерживать визуальный порядок даже без видимых усилий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Выберите правильное место для начала

Самый простой способ подойти к новому организационному методу – начать со шкафа или ящика и поставить там коробку для ненужной одежды, чтобы начать составление вещей, которые не влезают в пространство. Например, вы можете начать с коллекции чашек и вытащить их все на прилавок.

Из каждых четырех вещей, что вы достали, одну стоит убрать. Вы можете отложить ее в отдельный ящик и проверить, будет ли хватать вам тарелок, чашек и одежды. Скорее всего, вы даже не почувствуете потери 20% вещей, однако ваше пространство будет ощущаться гораздо больше и не таким загроможденным.



Организация пространства имеет немало преимуществ / Фото Pexels

Распространите организацию на остальные пространства в доме

Иметь одно организованное место в доме – это хорошо, однако важно не останавливаться на достигнутом и стараться каждый день избавляться от 20% вещей на каждой поверхности дома. Так вы сможете быстро увидеть результаты уборки.

Но для того, чтобы насладиться новым ощущением пространства, нужно изменить свое отношение к некоторым вещам. Дом не должен быть переполненным различными предметами, чтобы чувствовать себя комфортно.

Впрочем, ни один метод устранения беспорядка не работает для всех, поэтому и у способа 80/20 есть свои недостатки. Несмотря на то, что это правило идеально работает для того, чтобы удалить лишние одинаковые вещи – например чашки, тарелки или даже уже прочитанные книги, оно может не сработать для других пространств – например, ящика с кухонным нарядом.

Но правило 80/20 специалисты советуют использовать не только в уборке дома, но и в отношении своего календаря. Пытаться жить на полную мощность – это не о заботе о себе. Так можно быстро выгореть, устать и прекратить получать удовольствие даже от приятных вещей.

Поэтому важно заботиться о том, чтобы каждый день по крайней мере 20% вашего времени вы уделяли отдыху, развлечениям и вещам, приносящих вам радость.