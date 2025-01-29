С ложкой связано немало поверий и примет – в том числе и о том, как использовать их для привлечения денег в дом. Но для того, чтобы использовать их, нужно знать об этих приметах, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Что делать с ложками, чтобы были деньги?

Раньше люди всегда держали дома ровно столько ложек, сколько людей жило в доме. Каждый человек имел свой столовый наряд, и никто кроме этого человека им не пользовался. Именно так ложка помогала притягивать достаток.

И в древности также существовало и такое правило: кто в доме голова, у того должна была быть самая большая ложка. Кроме того, существовало и жесткое правило о том, что занимать ложку нельзя. А если уж такое произошло, тогда ее ни в коем случае нельзя забирать обратно. Считали, что если наряд попадает в жилище другого человека, оно мгновенно пропитывается энергетикой этого дома.

И впитать в себя ложка может не только хорошее, но и негатив и неудачи. Поэтому если вы принесете такую ложку обратно в дом, можете позаимствовать проблемы семьи, в которой она побывала.



Ложкой можно привлечь деньги в дом / Фото Pexels

Также никогда нельзя было стучать ложкой о тарелку или другую посуду на столе. Стук ложки вроде бы приносил в дом различные ссоры и конфликты. Если на столе во время сервировки случайно оказывалась еще одна лишняя ложка, это свидетельствовало о том, что скоро в доме появятся неожиданные гости.

А иногда ложку умышленно клали во время трапезы, пытаясь призвать гостей в свой дом. Также люди верили, что с помощью столового наряда можно привлечь или сохранить в доме деньги. И когда деньги в доме были и их нужно было сохранить, ложку всегда размещали выпуклой стороной вверх.

А вот если достаток еще нужно только привлечь, ложку нужно положить выпуклой стороной вниз и ручкой от человека – это символизирует руку, просящую о помощи.