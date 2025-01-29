З ложкою пов'язано чимало повір'їв і прикмет – зокрема і про те, як використати їх для привернення грошей у дім. Та для того, аби використати їх, потрібно знати про ці прикмети, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Що робити з ложками, аби були гроші?

Раніше люди завжди тримали вдома рівно стільки ложок, скільки людей жило в домі. Кожна людина мала своє столове наряддя, і ніхто крім цієї людини ним не користувався. Саме так ложка допомагала притягувати достаток.

І в давнину також існувало і таке правило: хто в домі голова, у того мала бути найбільша ложка. Окрім того, існувало й жорстке правило про те, що позичати ложку не можна. А якщо вже таке сталося, тоді її в жодному випадку не можна забирати назад. Вважали, що якщо наряддя потрапляє у житло іншої людини, воно миттєво просочується енергетикою цього дому.

І ввібрати в себе ложка може не тільки хороше, але й негатив та невдачі. Тож якщо ви принесете таку ложку назад у дім, можете запозичити проблеми родини, в якій вона побувала.



Ложкою можна залучити гроші в дім / Фото Pexels

Також ніколи не можна було стукати ложкою об тарілку чи інший посуд на столі. Стукіт ложки начебто приносив до хати різноманітні сварки та конфлікти. Якщо на столі під час сервірування випадково опинялася ще одна зайва ложка, це свідчило про те, що скоро в домі з'являться несподівані гості.

А іноді ложку навмисне клали під час трапези, намагаючись закликати гостів до своєї оселі. Також люди вірили, що за допомогою столового наряддя можна залучити чи зберегти в будинку гроші. І коли гроші в домі були і їх потрібно було зберегти, ложку завжди розміщували опуклою стороною догори.

А ось якщо достаток ще потрібно тільки залучити, ложку потрібно покласти опуклою стороною вниз і ручкою від людини – це символізує руку, що просить про допомогу.