Если вы не можете буквально увеличить свою ванную комнату, вы все еще можете прибегнуть к нескольким дизайнерским приемам, что заставят ее по крайней мере выглядеть больше и комфортнее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Замените шторку для душа на стеклянную дверь

Шторы для душа отсекают вашу ванную комнату и делают пространство визуально меньше. Поэтому если вы снимете их, а взамен поставите стеклянную дверцу, вы можете добавить немного метров и воздуха в свое пространство.

Так вы будете видеть больше комнаты, и не забывайте – чем больше вы видите, то тщательнее нужно поддерживать порядок.

Отражайте как можно больше света

Свет – это ключ к просторному, визуально большому пространству. И самый простой способ этого достичь – использовать большие зеркала. Замените маленькое зеркальце, что висит у вас в ванной, на такое, что будет занимать значительную часть стены – и вы сразу же заметите, как преобразится ваше пространство.

Также вы можете выбирать хромированную фурнитуру – это заставит свет танцевать по комнате и увеличит ее.

Выбирайте монохроматичность

Дизайнеры интерьера советуют выбирать или очень темную, или очень светлую цветовую гамму в ванной комнате, чтобы визуально расширить пространство. В частности, полностью белая или полностью черная ванна могут по-разному повлиять на освещение и резко увеличить пространство, добавляя к нему новые измерения.



Старайтесь поддерживать одну гамму в ванной / Фото Pexels

Выбирайте меньшую раковину

Размер раковины может существенно повлиять на то, чувствуете ли вы себя в ванной, как в тесном шкафу. И настенные раковины из дерева или мрамора могут быть лучшим вариантом для небольших ванных комнат. Старайтесь не выбирать большие раковины, если в вашей ванной недостаточно пространства для этого.

Держите дизайн однородным на всех поверхностях

В маленьких ваннах лучше избегать подчеркивания конкретных деталей, например лепнины, потолка или пола. Вместо этого стоит стремиться создать единый вид – например, используйте одинаковую плитку для стены и пола, а потолок красьте в тот же цвет, что и стены.