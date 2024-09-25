Як відмити руки від горіхів: 5 способів, які допоможуть за лічені хвилини

У вересні ми вже починаємо активно збирати горіхи з власного саду, втім деякі плоди ще можуть бути зі шкіркою, з якої доведеться виймати горіх. Від таких кількох маніпуляцій руки можуть почорніти настільки, що їх навіть мило не відмиє.

Горіховий сік дуже сильно зафарбовує долоні, але з цією проблемою можна впоратися, якщо знати кілька корисних лайфхаків, пишуть Поради 24. У шкірці горіха міститься їдкий пігмент, який може триматися на руках тиждень часу, а звичайне мило не зможе його вивести.

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Тож для того, щоб пришвидшити процес відмивання рук від горіхів – скористайтеся одним із дієвих народних методів.

Лимонний сік

Впоратися з брудними руками допоможе лимонний сік. Для цього фрукт треба розрізати на дві частини та протирати зрізом забруднені пігментом ділянки.

Через 3 години потрібно зробити іншу маніпуляцію. Сік середнього за розміром лимона треба вичавити й додати трохи теплої води у миску. В отриманий розчин треба занурити руки на 20 хвилин. На ніч треба нанести зволожувальний крем, вранці зробити те саме.

Виноградний сік

Ефективним засобом проти очищення рук від горіхів є сік винограду. Потрібно розім’яти стиглі ягоди, а отриману кашку нанести на долоні. Далі руки треба обгорнути бинтом і зверху замотати целофаном. Почекайте 20 хвилин, а тоді помийте руки після цієї процедури.



Брудні руки від горіхів можна легко відмити / Фото Pexels

Картопля

Натріть очищену картоплю та нанесіть кашку на руки на 30 хвилин. Після цього змийте руки теплою водою. Для кращого результату процедуру треба повторити кілька разів.

Господарське мило

З темними плямами від горіхів допоможе впоратися господарське мило. Його треба натерти на терці та залити невеликою кількістю води до утворення сметаноподібної суміші. Далі нанесіть на руки та залишіть на 15 хвилин. Щоб був помітний ефект – обгорніть руки целофаном. Потім протріть руки старою зубною щіткою.

Оцет

Можна очистити руки від горіха за допомогою оцту, втім повторіть процедуру кілька разів, а потім нанесіть на руки живильний крем.