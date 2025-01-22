Чим очистити термос від чайного нальоту: геніальні методи, від яких він блищатиме

Невчасне миття термоса призводить до того, що на стінках та дні з’являється наліт. Він не лише неохайно виглядає й погано пахне, але ще й може важко відмиватися, особливо, якщо він стоїть непомитим кілька днів чи тижнів.

Господині вже віднайшли багато цікавих лайхфаків, які допоможуть термосу повернути первісний вигляд та запах, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Чим відмити наліт на термосі

Оцет. Якщо є незначні забруднення, тоді варто скористатися звичайним столовим оцтом. Термос потрібно наповнити ним наполовину, а решту все залити гарячою водою. Після цього закрийте його кришкою й залишіть на кілька годин, а потім добре промийте губкою й кілька разів прополощіть, щоб вивести зайвий запах від оцту.

Перлова крупа та сода. У випадку, якщо термос сильно забруднений, то варто використовувати перлову крупу та харчову соду. Половину склянки перловки засипте 3 чайними ложками соди в термосі, налийте окріп до половини й закрийте. Струшуйте термос впродовж кількох хвилин, а тоді добре промийте миючим засобом.



Поради, які допоможуть відмити наліт на чашках / Фото Pexels

Лимонна кислота або свіжий лимон. Свіжий лимон добре видаляє наліт чи неприємний запах. У термос покладіть кілька частинок лимона чи насипте 2 столові ложки лимонної кислоти, заливши все окропом. Залишіть розчин на кілька годин, а тоді добре промийте термос.

Якщо термос погано пахне, то можна засипати всередину 2 столові ложки лимонної кислоти й залити гарячою водою на ніч. В іншому випадку можна скористатися свіжими частинками лимона, які теж треба залити водою й залишити на ніч. Ці два методи швидко приберуть поганий запах.

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Чим не можна мити термос

Не варто мити термос кухонними засобами для чищення раковини чи унітазів. У складі містяться агресивні компоненти, які можуть пошкодити матеріал термоса, гумові прокладки та зварні шви.