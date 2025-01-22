Щоб очистити сковорідку від нагару всередині та зовні, потрібно знати кілька маленьких секретів, пише 24 Канал.

Читайте також Накип на чайнику зійде на очах: потрібно зробити просту річ

Нагар зі сковорідки з тефлоновим покриттям треба ретельно мити й використовувати виключно губку, оскільки дротики можуть подряпати й пошкодити поверхню. Навіть виделкою не варто перевертати страви на сковорідці з антипригарним покриттям.

Чим відмити тефлонову сковорідку

Добре забирає нагар на сковорідці рідке мило з содою. Змішайте ці два інгредієнти до утворення пасти й нанесіть суміш на забруднені ділянки десь на 30 хвилин. Далі можете протерти сковорідку м’якою губкою.

А ще господині розповіли, що добре допомагає суміш соди та оцту. Потрібно на сковорідку налити трохи води, додати чайну ложку соди й столову ложку оцту. Прокип’ятіть суміш 5 хвилин, а після охолодження промийте сковорідку губкою.



Антипригарну сковорідку можна легко відмити / Фото Pexels

Також добре відмиває від жиру сковорідку суха гірчиця. Потрібно насипати її на дно та вологі стінки й додати невеличку кількість води, залишивши відмокати на 2 години. Після цього очистіть все м’якою губкою.

Загалом сковорідку з антипригарним покриттям треба очищувати одразу після приготування їжі й не допускати, щоб всередині застигав жир чи якісь залишки від продуктів. Тому після охолодження сковорідку треба помити м’якою губкою.

Якщо ж залишити її на тривалий час забрудненою та сильно нагріти, то їжа може підгоріти. У такому випадку залийте її водою й залишіть на деякий час. Залишки продуктів відмокнуть, а вже через 15 хвилин можна все легко зняти звичайною губкою.