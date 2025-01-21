Очистити чайник можна завдяки різним побутовим засобам, пише 24 Канал. Відкладення можуть з’являтися навіть від фільтрованої води, тому очищувати періодично потрібно навіть електричний девайс.

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Виведення накипу таблеткою

Добре очищується чайник від накипу за допомогою звичайної таблетки для посудомийної машини. Спочатку закип’ятіть воду й дайте їй трохи охолонути. Тоді додайте всередину таблетку, залишивши на 30 хвилин.

Таблетка виведе вапняний наліт в чайнику досить добре. Після зазначеного часу, вилийте воду та залийте нову. Процедуру з оновленням води треба повторити кілька разів, щоб всередині не було ніяких залишків від миючого засобу.

Виведення накипу оцтом

Добре допомагає від очищення накипу звичайний оцет. Потрібно на 1 літр взяти 100 міліграмів рідини, залити цю суміш в чайник та поставити на повільний вогонь. Після того, як вода закипить, накип почне відшаровуватися. Варто залишити вміст на кілька хвилин, а тоді вилити розчин й ще двічі прокип’ятити чайник чистою водою.



Очистити чайник від накипу можна досить легко / Фото Pexels

Виведення накипу лимонною кислотою

Розчиніть у літрі холодної води 10 – 15 грамів лимонної кислоти. Після того, як кристали розтануть, включіть чайник до повного закипання. Зачекайте 30 хвилин і зливайте воду. Щоб не було запаху від лимонної кислоти, його варто кілька разів закип’ятити.

Виведення накипу содою

Сода корисна тим, що не лише очищує прилад, але й знищує шкідливі бактерії. У чайник потрібно насипати 3 чайні ложки соди, залити водою й прокип’ятити. Далі треба залишити розчин настоятися на годину. Після такої маніпуляції накип стане крихким, тому його можна буде легко видалити звичайною губкою й промити чистою водою.