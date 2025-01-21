Очистить чайник можно благодаря различным бытовым средствам, пишет 24 Канал. Отложения могут появляться даже от фильтрованной воды, поэтому очищать периодически нужно даже электрический девайс.

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Выведение накипи таблеткой

Хорошо очищается чайник от накипи с помощью обычной таблетки для посудомоечной машины. Сначала вскипятите воду и дайте ей немного остыть. Тогда добавьте внутрь таблетку, оставив на 30 минут.

Таблетка выведет известковый налет в чайнике достаточно хорошо. После указанного времени, вылейте воду и залейте новую. Процедуру с обновлением воды надо повторить несколько раз, чтобы внутри не было никаких остатков от моющего средства.

Выведение накипи уксусом

Хорошо помогает от очистки накипи обычный уксус. Нужно на 1 литр взять 100 миллиграммов жидкости, залить эту смесь в чайник и поставить на медленный огонь. После того, как вода закипит, накипь начнет отслаиваться. Стоит оставить содержимое на несколько минут, а тогда вылить раствор и еще дважды прокипятить чайник чистой водой.



Очистить чайник от накипи можно достаточно легко / Фото Pexels

Выведение накипи лимонной кислотой

Растворите в литре холодной воды 10 – 15 граммов лимонной кислоты. После того, как кристаллы растают, включите чайник до полного закипания. Подождите 30 минут и сливайте воду. Чтобы не было запаха от лимонной кислоты, его стоит несколько раз вскипятить.

Выведение накипи содой

Сода полезна тем, что не только очищает прибор, но и уничтожает вредные бактерии. В чайник нужно насыпать 3 чайные ложки соды, залить водой и прокипятить. Далее надо оставить раствор настояться на час. После такой манипуляции накипь станет хрупкой, поэтому ее можно будет легко удалить обычной губкой и промыть чистой водой.