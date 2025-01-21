За допомогою прального порошку можна не лише випрати речі, але й застосувати його у прибиранні, пише 24 Канал. Порошок вже давно показав себе як універсальний засіб, завдяки якому можна вивести забруднення чи плями.

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Як пральним порошком очистити унітаз

Завдяки пральному порошку можна чудово очистити унітаз, та й він є набагато дешевшим за спеціальну побутову хімію для санвузлів. Засіб чудово очищує накип та вапно, які залишаються на стінках унітаза. Порошок збереже не лише блиск на зовнішній вигляд унітаза, але й усуне неприємний запах.

Найпростішим способом очищення унітаза, який не потребує ніяких зусиль, вважається засипання порошку на ніч. Змити його треба лише вранці й повторити цю процедуру через кілька днів. Достатньо буде всього лише 2 столових ложок порошку.



Порошок очищує стінки унітаза / Фото Unsplash

Також можна нанести порошок на стінки. Спочатку треба злити воду, щоб зволожити їх, а далі нанести порошок. Щоб ефект справді був вражаючим, візьміть порошок для відбілювання, а через певний час потріть унітаз йоржиком та змийте воду.

Щоб зберегти чистоту в унітазі та приємний запах деякі господині роблять таку процедуру щодня. Втім, тут все залежить від стану самого туалету, якості води та рівня забрудненості.

Щодня не обов’язково сипати в унітаз порошок, втім варто собі взяти за звичку очищати туалет саме таким методом, оскільки багато господинь задоволені від дієвості цього засобу. Особливо помічним порошок буде у випадку, якщо на унітазі є помітний жовтий наліт. Вже через кілька застосувань він зникне.