У душовій кабіні можуть бути стійкі плями та насичений вапняний наліт, пише Express. Скляні душові перегородки швидко забруднюються, тож окрім нальоту від водних мінералів, там є приступні плями від шампуню, гелю для душу та інших засобів.

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Чим відчистити душову кабіну

Щоб відчистити душові сітки, вам потрібен засіб для миття посуду та лимонний сік. Рідина для посуду розщеплює жир, тож зможе легко видалити залишки мила з поверхні, а от лимонний сік розчинить вапняний наліт та прибере всі мутні плями.



Лимонний сік видаляє вапняний наліт / Фото Pexels

Рідину для миття посуду та лимонний сік треба змішати у пляшці та залити окропом. Пляшкою треба потрусити, щоб змішати всі інгредієнти. Далі розчин треба розпилити на скло душової кабіни та залишити на 15 хвилин, а після цього протерти душову перегородку ганчіркою з мікрофібри.

Цей простий лайфхак вам здивує, оскільки душова кабінка знову стане чистою, а всі мутні плями зникнуть. Такий метод зовсім не затратний, тож його зможуть повторити всі господині, оскільки засоби для очищення знайдуться на кожній кухні.

Якщо ж вам не вдасться відмити скло в душовій кабіні, тоді скористайтеся оцтом, який здатен ефективно видалити вапняний наліт.