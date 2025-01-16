Кухня є досить проблемним місцем, оскільки через приготування їжі, поверхні сильно забруднюються жиром, пише 24 Канал. Якщо ж ви давно не вдавалися до генерального прибирання на кухні, то завдяки копійчаним методам її можна швидко відмити.

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Сода + вода

Цей метод підходить для всіх поверхонь, окрім дерев’яних. У теплу воду потрібно додати оцет в пропорції 1:1 й за допомогою губки відчистити забруднення. Після обробки всіх поверхонь, ретельно протріть поверхні вологою ганчіркою, а тоді витріть на сухо м’якою тканиною з мікрофібри.

Лимонна кислота

До літра води потрібно додати 15 грамів лимонної кислоти й половину чайної ложки засобу для миття посуду. В отриманому розчині потрібно змочити губку й протерти всі забруднені поверхні. Обробивши проблемні місця, залишіть розчин подіяти 30 хвилин, а тоді витріть вологою ганчіркою.

Щоб вивести бруд з кахлів, нанесіть суміш лимонного соку з сіллю й акуратно протріть, а залишки засобу приберіть звичайною губкою.



Кухню легко відмити простими способами / Фото Pexels

Спирт та оцет

Від жиру та бруду можна позбутися завдяки засобу на основі спирту та оцту. Змішайте два інгредієнти в однакових кількостях й розведіть водою (її має бути вдвічі більше). Тоді перелийте розчин в розпилювач й нанесіть на забруднені ділянки, залишивши подіяти на 20 хвилин. Далі все треба витерти губкою змоченою в теплій воді.

Меламінова губка

Цей засіб можна використовувати для видалення жирного нальоту з кухонних поверхонь. Підходить для будь-якого покриття, крім дерев’яного. А ще треба бути уважними з пофарбованими місцями, оскільки меламінова губка може стерти шар фарби.