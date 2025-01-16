Чим відмити кухню від жиру: найкращі засоби, які одразу дають результат
- Для очищення кухонних поверхонь від жиру можна використовувати різні засоби, такі як сода з водою, лимонна кислота, спирт з оцтом, та меламінова губка.
- Кожен засіб має свої особливості застосування, які підходять для різних типів поверхонь, за винятком дерев'яних.
- Засоби, такі як сода з водою та лимонна кислота, можуть швидко прибрати жирні плями, але потребують правильного застосування.
Якщо систематично не прибирати на кухні, то на стільницях чи поверхнях з’являться липкі та жирні плями. Звичайний пил можна витерти ганчіркою, а от стійких нашарувань на фасадах не так легко позбутися, однак цілком можливо навіть підручними засобами.
Кухня є досить проблемним місцем, оскільки через приготування їжі, поверхні сильно забруднюються жиром, пише 24 Канал. Якщо ж ви давно не вдавалися до генерального прибирання на кухні, то завдяки копійчаним методам її можна швидко відмити.
Читайте також Покладіть у пральну машину звичайний пакет: результат вразить
Сода + вода
Цей метод підходить для всіх поверхонь, окрім дерев’яних. У теплу воду потрібно додати оцет в пропорції 1:1 й за допомогою губки відчистити забруднення. Після обробки всіх поверхонь, ретельно протріть поверхні вологою ганчіркою, а тоді витріть на сухо м’якою тканиною з мікрофібри.
Лимонна кислота
До літра води потрібно додати 15 грамів лимонної кислоти й половину чайної ложки засобу для миття посуду. В отриманому розчині потрібно змочити губку й протерти всі забруднені поверхні. Обробивши проблемні місця, залишіть розчин подіяти 30 хвилин, а тоді витріть вологою ганчіркою.
Щоб вивести бруд з кахлів, нанесіть суміш лимонного соку з сіллю й акуратно протріть, а залишки засобу приберіть звичайною губкою.
Кухню легко відмити простими способами / Фото Pexels
Спирт та оцет
Від жиру та бруду можна позбутися завдяки засобу на основі спирту та оцту. Змішайте два інгредієнти в однакових кількостях й розведіть водою (її має бути вдвічі більше). Тоді перелийте розчин в розпилювач й нанесіть на забруднені ділянки, залишивши подіяти на 20 хвилин. Далі все треба витерти губкою змоченою в теплій воді.
Меламінова губка
Цей засіб можна використовувати для видалення жирного нальоту з кухонних поверхонь. Підходить для будь-якого покриття, крім дерев’яного. А ще треба бути уважними з пофарбованими місцями, оскільки меламінова губка може стерти шар фарби.