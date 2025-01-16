Чем отмыть кухню от жира: лучшие средства, которые сразу дают результат

Если систематически не убирать на кухне, то на столешницах или поверхностях появятся липкие и жирные пятна. Обычную пыль можно вытереть тряпкой, а вот от стойких наслоений на фасадах не так легко избавиться, однако вполне возможно даже подручными средствами.

Кухня является достаточно проблемным местом, поскольку из-за приготовления пищи, поверхности сильно загрязняются жиром, пишет 24 Канал. Если же вы давно не прибегали к генеральной уборке на кухне, то благодаря копеечным методам ее можно быстро отмыть.

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Сода + вода

Этот метод подходит для всех поверхностей, кроме деревянных. В теплую воду нужно добавить уксус в пропорции 1:1 и с помощью губки отчистить загрязнения. После обработки всех поверхностей, тщательно протрите поверхности влажной тряпкой, а потом вытрите на сухо мягкой тканью из микрофибры.

Лимонная кислота

К литру воды нужно добавить 15 граммов лимонной кислоты и половину чайной ложки средства для мытья посуды. В полученном растворе нужно смочить губку и протереть все загрязненные поверхности. Обработав проблемные места, оставьте раствор подействовать 30 минут, а тогда вытрите влажной тряпкой.

Чтобы вывести грязь с кафеля, нанесите смесь лимонного сока с солью и аккуратно протрите, а остатки средства уберите обычной губкой.



Кухню легко отмыть простыми способами / Фото Pexels

Спирт и уксус

От жира и грязи можно избавиться благодаря средству на основе спирта и уксуса. Смешайте два ингредиента в одинаковых количествах и разведите водой (ее должно быть вдвое больше). Тогда перелейте раствор в распылитель и нанесите на загрязненные участки, оставив подействовать на 20 минут. Далее все надо вытереть губкой смоченной в теплой воде.

Меламиновая губка

Это средство можно использовать для удаления жирного налета с кухонных поверхностей. Подходит для любого покрытия, кроме деревянного. А еще надо быть внимательными с окрашенными местами, поскольку меламиновая губка может стереть слой краски.