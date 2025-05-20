Як відмити витяжку від жиру: елементарні способи

Час від часу треба приводити до ладу витяжку, яка через несистематичне миття накопичує на собі жир та різні забруднення. Втім, не всі знають, як можна легко й швидко відмити жирові відкладення й кіптяву, втім є кілька методів, які зовсім прості й ефективні.

Витяжка є незамінною помічницею на кожній кухні, пише 24 Канал. Вона вбирає зайві запахи та жир й не дозволяє їм осідати на поверхні. Однак кожна витяжка з часом починає забруднюватися, тому її миття є обов’язковим.

Читайте також Ці 3 помилки під час миття вікон роблять майже всі: варто знати

Чистка витяжки за 5 хвилин

Швидко помити витяжку можна завдяки спеціальним засобам, які призначені для видалення жиру. Якщо хочете натуральною рідиною помити витяжку, тоді скористайтеся звичайною содою, оцтом чи мильним розчином.

До речі, раніше ми вже розповідали, як можна почистити сліди від скотчу на вікнах.

Чистка витяжки содою

Добре відмиває жир з витяжки розчин на основі соди. Розведіть у відрі гарячу воду, додайте четвертину склянки харчової соди й кілька крапель для миття посуду. Всередину занурте жировий фільтр та залишіть на 10 хвилин. Коли пройде час, протріть все губкою й вимийте чисто водою, висушіть й поставте назад у витяжку.



Витяжку від жиру мити досить просто / Фото Pexels

Чистка витяжки кислотою

Досить швидко прибрати жир можна за допомогою кислоти – оцтової чи лимонної. Для миття витяжки чудово підходять ці два варіанти. Потрібно нанести кислоту на брудну жирну ділянку й залишити на 30 хвилин. Якщо ж забруднення є надто сильним, тоді потрібно додати всередину ще мийний засіб для видалення жиру.